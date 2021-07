Un certain Regard: la naissance de la Belge Laura Wandel aux yeux du monde

Applaudissements nourris pour Laura Wandel lors de la projection officielle de Un monde, son premier long-métrage. Cela dit, la jeune réalisatrice belge n’est pas une novice dans le monde cannois puisqu’elle y a présenté son court métrage Les Corps étrangers, en 2014. Là voici de retour en sélection officielle, section Un certain Regard, avec un long métrage court, hyper maîtrisé, qui s’inscrit dans la veine radicale et humaine du cinéma des frères Dardenne, et qui est en lice pour la Caméra d’or.