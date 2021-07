Finale dames: Barty part favorite

Ce samedi (15h). L’une se remet d’une blessure à la hanche, l’autre d’un passage à vide : Ashleigh Barty (nº1 mondiale) et Karolina Pliskova (13e, mais ex-nº1 en 2017) sont de retour au plus haut niveau et se disputent ce samedi, dès 15h, le trophée le plus convoité du tennis : celui de Wimbledon. Sur papier, (c’est 5-2 dans les duels précédents), l’Australienne part légèrement favorite avec son tennis complet et certainement adapté au gazon (elle a remporté le titre chez les juniores en 2011). Mais elle devra se méfier des qualités de grande serveuse et du jeu à plat de la Tchèque. Barty (25 ans) a déjà soulevé un trophée du Grand Chelem, c’était à Roland-Garros en 2019. Pliskova (29 ans), elle, avait perdu sa finale à ce niveau, contre Kerber, à l’US Open 2016. L’Australienne a remporté leurs trois derniers matches, mais leur dernier duel, sur gazon, avait tourné en faveur de la Tchèque… Bref, ça s’annonce très serré !