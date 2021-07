Mertens: 3e finale majeure en double

Elise Mertens a chassé la frustration de son élimination au 3e tour en simple (Keys) en se qualifiant, ce vendredi, pour la finale du double à Wimbledon. Sa troisième finale majeure après ses titres à l’US Open 2019 et à l’Open d’Australie 2021. Mais cette fois, c’est avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh qu’elle y est parvenue et non plus avec la Bélarusse Aryna Sabalenka qui a préféré privilégier sa carrière en simple.

Le nouveau duo (tête de série Nº3) a pris la mesure des Japonaises Aoyama et Shibahara (Nº5) sur le score de 6-4, 1-6, 6-3 et c’est Elise Mertens qui a conclu sur un ace, à la 3e balle de match. « C’était un vrai soulagement, car elles revenaient bien dans la partie », souriait la Limbourgeoise. « C’est une belle performance car ça fait juste deux mois qu’on joue ensemble… Mais à chaque match, on s’améliore. On se fait plus confiance, on trouve nos marques et nous voici déjà en finale d’un Grand Chelem ! »