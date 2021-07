Wimbledon: Djokovic face au 12e Italien finaliste à Londres

Avant un Angleterre-Italie qui fait déjà trembler Wembley, il y aura, ce dimanche, un Serbie-Italie à Wimbledon qui fait déjà frissonner Matteo Berrettini. Heureux sport italien qui peut s’offrir un fameux feu d’artifice à Londres. Ou pas… Le spectateur neutre mettra plus facilement un billet sur la Squadra que sur le Romain, tant Djokovic est en train d’écrire l’histoire, avec un 20e sacre en Grands Chelems en vue (record de Federer et Nadal égalé), ce qui serait son 6e Wimbledon, le 3e d’affilée !

Il faudra allumer un cierge de plus à la Basilique Saint-Pierre, ce dimanche… Car ça fait désormais quatre ans qu’on n’a plus battu Novak Djokovic à Wimbledon, lui, le tenant des titres 2011, 2014, 2015, 2018 et 2019. Ce vendredi, le fougueux Denis Shapovalov a bien tenté de bousculer le nº1 mondial, du haut de ses 22 ans et de son tennis de gaucher. Le Canadien a mené 3-5 dans la première manche, a eu 5 balles de break dans la 2e et encore 3 dans la 3e, mais c’est le nº1 mondial qui l’a emporté, à l’expérience, sur le score de 7-6, 7-5, 7-5 en 2h44.