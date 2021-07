Elise Mertens en finale du double à Wimbledon: «C’est un peu une surprise»

Elise Mertens (WTA 8) avait le sourire vendredi après s’être qualifiée pour la première fois de sa carrière pour la finale du double à Wimbledon. Sur le Court N.1, la Limbourgeoise, 25 ans, et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 5), 35 ans ont battu 6-4, 1-6, 6-3 les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 13) et Ena Shibahara (WTA 13) après 1h43 de jeu.

« Je suis très heureuse d’avoir gagné ce match », a dit Elise Mertens après la victoire. « Le dernier jeu a été terriblement disputé. Elles ont hérité de plusieurs balles de break (NdlR : 4 au total) et on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. C’est une paire très homogène, qui se connaît depuis plusieurs années. J’étais un peu nerveuse sur la fin, car il s’agit de ma première finale à Wimbledon. En fin de compte, j’ai pu tenir mon service et nous y sommes arrivées. C’est l’essentiel. Je suis très contente d’avoir fini par un ace. C’est un soulagement ».