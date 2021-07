Covax: la Belgique enverra jusqu’à 700.000 doses de vaccins d’ici fin juillet

La Belgique est sûre de pouvoir donner 4 millions de doses d’ici la fin de l’année, et peut-être davantage. - Reuters.

La Belgique peut être fière. Près de 80 % de ses adultes ont déjà reçu une première dose de vaccin, un excellent chiffre au niveau mondial. Mais justement, il suffit de regarder au niveau mondial pour perdre son sourire. Seule une personne sur cinq, enfants compris, s’est vu injecter une dose. « Comment pouvons-nous être fiers quand 3 % seulement des personnes sont vaccinées en Afrique ? », abonde la ministre de la Coopération au développement, Meryame Kitir (Vooruit).

Fin mai, la Belgique s’est donc engagée à donner 4 millions de doses de vaccins au mécanisme Covax d’ici fin 2021, en plus de sa contribution financière de 4 millions d’euros. Les premières livraisons auront lieu d’ici une dizaine de jours. Selon le cabinet de la ministre Kitir, jusqu’à 700.000 doses (d’AstraZeneca et Johnson & Johnson) iront aux pays les plus pauvres d’ici la fin juillet.