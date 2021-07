Météo: matinée calme avant des averses intenses

La journée de samedi débutera sous un ciel nuageux sur l’ouest, et avec des éclaircies sur l’est du pays, selon l’Institut royal météorologique (IRM). Des averses intenses sont attendues l’après-midi.

En deuxième partie de journée, le temps deviendra instable et la nébulosité variable à abondante avec des averses intenses et orageuses, qui pourront toucher pratiquement toutes les régions. Le risque orageux est toutefois plus marqué sur la moitié est du pays. Localement, il faudra craindre d’abondantes quantités de précipitations, met en garde l’IRM.

Les maxima se situeront entre 19 degrés à la mer ainsi que sur les hauteurs ardennaises et 23 degrés en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de directions variées.