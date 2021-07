Le football belge dans le collimateur du fisc: la quasi-totalité des clubs professionnels concernés

L’Inspection spéciale des impôts (ISI) mène une enquête approfondie sur le football professionnel belge, révèlent samedi L’Echo et De Tijd. À l’heure actuelle, 57 enquêtes sont en cours sur les transactions de clubs, d’agents et de joueurs de football, a appris L’Echo auprès du SPF Finances. Les enquêtes portent sur la comptabilité, les factures et d’autres documents pertinents.