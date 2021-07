Jan Ceulemans: «En 1980, on n’avait pas conscience d’écrire l’histoire»

Finaliste de l’Euro avec les Diables après être sorti d’une poule qui comprenait l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie, l’ancien recordman du nombre de sélections est passé par toutes les émotions au cours d’une compétition d’un niveau particulièrement relevé.

À défaut d’être encore impliqué au sein du milieu du foot, Jan Ceulemans reste actif dans la vie de tous les jours. D’une disponibilité et d’une simplicité rares, l’ancien Diable rouge, longtemps recordman du nombre de sélections (96), nous a accueillis chez lui, dans sa modeste demeure nichée en plein cœur de Westerlo, pour évoquer l’Euro 80. « Depuis que j’ai arrêté d’entraîner il y a six ans, je profite de la vie, je sors régulièrement avec deux groupes de cyclistes pour entretenir ma forme et profiter des paysages. » Sans nostalgie déplacée, le « Caje », 64 ans, a livré les anecdotes d’un tournoi historique pour l’ancienne « golden generation » des Diables.

Jan Ceulemans, alors que les Diables sont encore animés de l’espoir de remporter le titre européen, quels souvenirs gardez-vous de cette incroyable épopée de 1980, quand la Belgique avait échoué in extremis en finale ?