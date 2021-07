Coronavirus: les contaminations en hausse de plus de 80%

Entre le 30 juin et le 5 juillet, 697 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 82% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.093.700 cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Les provinces les plus touchées par l’augmentation des contaminations sont le Luxembourg (+150%), la Flandre occidentale (+147%) et le Brabant wallon (+146%). Plus aucune province ne connaît actuellement une baisse des nouveaux cas.