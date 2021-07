Anderlecht partage contre Utrecht en amical (1-1)

Lucas Stassin a marqué le but des Mauves afin d’accrocher ce partage.

Ce samedi midi, Anderlecht a disputé le premier de ses deux matchs de la journée face à Utrecht. Vincent Kompany a donné sa chance à de nombreux jeunes joueurs comme Stassin, Engwanda ou encore Stroeykens. Une rencontre qui s’est déroulée à huis clos à la demande du club néerlandais et dont il est difficile de pouvoir tirer des enseignements puisque la presse n’a pas pu y assister.

Lors de la première période, Anderlecht n’a pas réussi à se créer beaucoup occasions et a encaissé un but en toute fin de mi-temps des œuvres d’Adrian Dalmau. Au cours de la seconde période, le Sporting aurait pu égaliser sur une double occasion mais le ballon a touché le poteau avant qu’un défenseur d’Utrecht ne sauve les siens sur sa ligne de but. C’est finalement Lucas Stassin, le jeune attaquant du RSCA, qui a égalisé à dix minutes de la fin. Utrecht a poussé en fin de rencontre mais le Sporting a tenu bon.