«C’est un procès politique!»

Nous avons joint par téléphone à Casablanca Khouloud Mokhtari, la femme de Souleimane Raissouni.

Comment réagissez-vous au verdict de 5 ans de prison infligé à votre mari ?

Je ne puis qu’être désespérée, son état de santé est vraiment critique après plus de 90 jours de grève de la faim. De plus, il refuse même depuis quelques jours de prendre de l’eau avec du sucre. Je n’ai pas pu le voir depuis plus de 20 jours et je crains qu’il ait décidé de ne pas arrêter sa grève. Nous avons plusieurs fois demandé qu’il soit hospitalisé mais cela lui est chaque fois refusé. Je viens de compléter le formulaire pour lui rendre visite, j’espère qu’ils me laisseront le voir.

Comment voyez-vous ce procès ?