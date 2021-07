Elise Mertens après son triomphe en double à Wimbledon: «Notre fighting spirit a fait la différence»

La Belge, associée à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, s’est imposée en finale sur le gazon de Wimbledon devant les Russes Veronika Kudermetova (WTA 24 en double) et Elena Vesnina (WTA 139) sur le score de 3-6, 7-5, 9-7 après 2h30 d’un match incroyable.

Elise Mertens (WTA 8) était aux anges, samedi soir à Wimbledon, après avoir ajouté un troisième titre du Grand Chelem en double à sa collection. Pour sa toute première finale sur le gazon londonien, la Limbourgeoise, 25 ans, et sa partenaire taiwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 5) sont sorties victorieuses d’un thriller de 2h30 sur le Centre Court contre les Russes Veronika Kudermetova (WTA 24) et Elena Vesnina (WTA 139). Elles se sont imposées 3-6, 7-5 et 9-7 après avoir sauvé deux balles de match à 5-4 dans le deuxième set.