Espagne, Pays-Bas, Malte…: le variant delta pousse certains pays à réimposer des restrictions

Face à la hausse « exponentielle » des cas de Covid-19 enregistrée depuis plusieurs jours, principalement chez les jeunes, la Catalogne a d’ailleurs décidé de réimposer des restrictions.

Les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes vont devoir garder portes closes et il faudra présenter un test négatif ou être vacciné pour participer à des événements en plein air réunissant plus de 500 personnes dans cette région d’Espagne.

Les Pays-Bas ont également replongé samedi matin dans les restrictions après une multiplication par sept des contaminations quotidiennes en une semaine (7.000 cas supplémentaires vendredi). Le Premier ministre Mark Rutte a notamment ordonné la fermeture des boîtes de nuit.