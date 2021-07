La terrible blessure de Conor McGregor: la star de l’UFC se brise la cheville (vidéo)

La tension était palpable dès les conférences de presse. Le public de la T-Mobile Arena de Las Vegas était chaud comme jamais. Ce 3e combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier devait être plus spectaculaire que jamais. Et l’intensité dégagée dès le début de cette bataille allait dans ce sens : on s’apprêtait à vivre un duel d’anthologie entre ces deux stars de l’UFC.

Le souci, c’est que le combat a tourné court dans l’octogone car Mc Gregor a dû abandonner. Difficile de le blâmer au vu des images : il s’est littéralement brisé la cheville ! Les docteurs ont déclaré le K.-O. technique.