Wimbledon: Djokovic est le favori de la finale face à Berrettini (direct)

20 matches sans défaite en Grands Chelems, 20 matches sans défaite à Wimbledon, 30e finale à ce niveau (alors que Berrettini va découvrir ce moment unique) : Novak Djokovic est évidemment l’énorme favori de ce dimanche à Wimbledon. Le Serbe vise le record de 20 sacres majeurs de Roger Federer et de Rafael Nadal, via un 6e titre à la Church Road qui serait aussi un triplé à Wimbledon et un triplé sur les Grands Chelems disputés jusqu’ici en 2021 ! « C’est pour ça que je suis là, c’est pour ça que je joue », a commenté le nº1 mondial dont les intentions sont on ne peut plus claires. « Avant de venir à Londres, je me suis imaginé en position de me battre pour remporter un nouveau titre du Grand Chelem. Et maintenant, je me suis mis en position de le faire. »

Comment surprendre celui qui s’est mis en tête de tout gagner cette année pour notamment réaliser le fameux « Golden Chelem » (les quatre Grands Chelems + l’or olympique à Tokyo) ?