Mercato: Obbi Oulare va quitter le Standard pour Barnsley

Relégué depuis le mois de janvier dans le noyau des Espoirs du Standard, Obbi Oulare avait tout mis en œuvre, au cours de ces dernières semaines, pour trouver une solution et tenter de se relancer.

Un accord a ainsi été trouvé avec le club de Championship de Barnsley, sur base d’un transfert définitif et d’un contrat de trois ans. L’ancien attaquant du FC Bruges et de Watford doit encore passer ses tests et régler quelques formalités administratives, relatives notamment à son permis de travail, avant que le deal ne soit officialisé.

On se souvient que le Standard et Barnsley avaient déjà trouvé, en début de mercato hivernal, un terrain d’entente pour le transfert d’Oulare, mais à l’époque, celui-ci avait décidé de ne pas répondre positivement à la proposition du club du nord de l’Angleterre.