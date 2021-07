Cannes: le retour glamour et émouvant de Catherine Deneuve

Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant. Tel est le thème du nouveau film d’Emmanuelle Bercot, De son vivant, présenté en sélection officielle, hors compétition. Un film miraculé car en plein tournage, en novembre 2019, Catherine Deneuve est victime d’un AVC, puis le covid s’en mêle. Le tournage reprend enfin huit mois plus tard avec le même casting. D’où une grande et palpable émotion pour toute l’équipe du film de se retrouver au complet au pied des marches du festival de Cannes, avec Catherine Deneuve glamour et souriante.