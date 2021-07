«Fit for 55»: l’Europe enclenche le grand braquet climatique

Pour parvenir à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % en 2030 par rapport à 1990, comme elle s’y est engagée, l’Europe doit muscler ses efforts. Mercredi, la Commission présente un volumineux paquet de réformes et propositions.

Parmi les mesures européennes, celles qui touchent les rejets des moteurs à combustion interne (diesel, essence). A long terme, il s’agira d’interdire la vente de véhicules équipés de moteur diesel et essence en Europe. - EPA.

Fit-for-55 ». L’insondable jargon européen a encore frappé. Cette fois, cependant, il y a fort à parier que le terme reste (pour un moment) dans l’Histoire. Il désigne un paquet de douze propositions que la Commission européenne rendra public ce mercredi 14 juillet. L’objectif de ces mesures est de permettre à l’Union européenne d’atteindre l’objectif climatique qu’elle s’est fixé pour 2030 : réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport à 1990.

Cet objectif nécessite des actions dans tous les domaines de l’économie et de la société. C’est pourquoi le paquet « fit for 55 » est très large, attestant du caractère transversal de la lutte contre le changement climatique. Il porte sur les voitures et les avions, mais aussi sur les forêts, le commerce international, le transport maritime, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les bâtiments, les carburants « verts »…