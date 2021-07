Récit

Au début était le tram. Il y avait bien eu jusque-là la diligence et la navigation sur les canaux. Puis, en 1835, le train était entré en Belgique dans le sillage de la Révolution industrielle. Trois ans plus tard, il arrivait même à Ostende. C’est pourtant le tram qui va constituer la colonne vertébrale de l’aménagement et du développement du littoral belge.