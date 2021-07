L’histoire de l’aménagement du littoral en dix stations

Aujourd’hui, avec 67 arrêts ponctuant 67 kilomètres de rail, le Tram du Littoral (« Kusttram ») est considéré comme la plus longue ligne de tramway sur voie métrique du monde.

1. La Panne A la fin du XIXe siècle, l’architecte Albert Dumont et son fils Alexis ont créé ici un quartier de cottages rustiques avec le souci de l’intégrer parfaitement dans les dunes. Il correspond au tourisme de villégiature. Un siècle et des poussières plus tard, un charme suranné y persiste à quelques pas des tours de la Dynastielaan.

2. Coxyde-Oostduinkerke Le musée national de la pêche « Navigo » renvoie aux temps difficiles où la population de la Côte vivait en grande partie des produits de la mer : des pêcheurs de crevettes d’Oostduinkerke aux pêcheurs d’Islande. Au siècle précédent, l’aménagement de la Côte et le tourisme ont profondément changé ce mode de vie.