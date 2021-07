Série d’été: la Côte belge, une histoire de ciment et de sable fin

A la fin du XIXe siècle, une poignée d’hommes se sont lancés dans l’aménagement du littoral. Bâtir sur le sable fut une véritable aventure. Depuis, la mer du Nord est dans le cœur de chaque Belge. Et dire que tout a commencé avec un tram.

Le sable, la mer et parfois même le soleil. Cette savante combinaison n’a pas fini d’avoir son brin de succès. - Pierre-Yves Thienpont

C’est un pan méconnu de l’histoire de la Belgique. Ambiorix, la bataille des Eperons d’or et Bruges figurent en bonne place dans nos manuels scolaires. Mais nous savons moins que l’aménagement de la Côte belge n’a débuté qu’à la fin du XIXe siècle, qu’il fut en grande partie le fait de financiers et de capitaines d’industrie désireux de marquer le sable de leur empreinte tout en tirant profit du tourisme naissant.

C’est le temps des Otlet, des Bortier et des Lippens. Leopold II qui veut faire d’Ostende la reine des plages les inspire. « Un pays n’est jamais trop petit quand il est baigné par la mer », pense le souverain qui dépense sans compter l’argent du caoutchouc congolais pour embellir le pays. Et comme le train et le tram promettent de faciliter l’accès à toute la bande côtière, il y a sans doute là une belle opportunité de gagner gros. Certains pourtant y laisseront des fortunes.