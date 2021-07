Elise Mertens: «Ça me donne de la confiance pour les J.O.»

3e sacre après Melbourne 2021 et l’US Open 2019 - News

Ce fut long (2h30 de match) et haletant (un score de 3-6, 3-5 à remonter et deux balles de match à sauver) mais la nouvelle paire Mertens-Hsieh a bien remporté ce Wimbledon en double contre le duo russe Vesnina-Kudermetova : 3-6, 7-5, 9-7 !

Pour Elise Mertens, il s’agit du troisième sacre en Grand Chelem après, déjà, l’Open d’Australie cette année et l’US Open 2019 (ces deux titres avec Sabalenka). Quelle consécration pour celle qui a bien mérité d’être à nouveau la Nº1 mondiale de la discipline ce lundi !

« Ceci n’efface pas la déception en simple (NDLR : battue au 3e tour par Keys), mais c’est vraiment très spécial de gagner un 3e Grand Chelem, ici, sur le Central plein de Wimbledon ! J’ai eu l’impression que le match durait depuis 7h et on a tellement été heureuses de le clôturer à notre première balle de match. Surprises aussi, car on ne joue ensemble que depuis deux mois… Mais Su-Wei est une vraie magicienne au filet. »