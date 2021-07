Lionel Messi gagne enfin avec l’Argentine

D’ici quelques jours, la qualité de la finale Argentine-Brésil sera passée complètement au second plan et le résultat (1-0) passera à la postérité parce qu’il a mis fin à une incroyable disette : à sa 6e participation à la Copa America et à l’occasion de sa 5e finale sous le maillot de l’Argentine (4 Copa America et une Coupe du monde), Lionel Messi tient son trophée en tant que numéro 10 de l’Albiceleste.

Certes, la « Pulga » n’a toujours pas marqué en finale d’un tournoi inter-pays (hormis lors du Mondial U20 en 2005) et il n’a pas (encore) battu le record de Pelé (76 buts pour Messi en sélection, 77 pour le Brésilien, toujours meilleur buteur sud-américain en sélection) mais il a raflé la totale durant cette 47e édition du championnat d’Amérique du Sud : meilleur buteur (4 buts), meilleur passeur (5 assists) et finalement meilleur joueur alors qu’il était à égalité avec son pote brésilien Neymar avant la finale selon le jury de spécialistes de la CONMEBOL.