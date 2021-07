Kuss s’impose à Andorre, Pogacar gère son maillot jaune: ce qu’il faut retenir de la 15e étape du Tour de France

L’étape reine des Pyrénées devait offrir de la bagarre et des enseignements dans l’optique du classement général.

Si l’arrivée en terre andorrane était jugée dans la vallée, le Port d’Envalira, toit de ce Tour 2021, et l’ascension finale du Col de Beixalis offrait un terrain de jeu fabuleux pour les grimpeurs, une galère programmée pour les autres.

Provoqué par Thomas De Gendt, l’échappée du jour allait finalement compter 32 hommes dont Alaphilippe, Gaudu, Dan Martin, Nibali, Poels, Quintana, Valverde, Woods et 3 Belges : De Gendt, Teuns et van Aert. Au sommet de la Montée de Mont Louis, un sprint pour le classement de la montagne voyait Poels devancer van Aert et Woods. En difficulté dès le départ, Bouhanni lui, abandonnait prématurément.