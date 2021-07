Athlétisme: une moisson pleine d’espoir

Les Belges ont décroché une médaille d’or et quatre d’argent à l’Euro U23 de Tallinn. C’est le meilleur bilan noir-jaune-rouge de l’histoire dans cette compétition inaugurée en 1997.

On savait, depuis le début de la saison et la qualification de pas moins de 29 représentants pour les JO de Tokyo, que l’athlétisme belge était dans une bonne passe. Tout au long de ce week-end, cela s’est confirmé lors de l’Euro espoir de Tallinn, réservé aux moins de 23 ans, avec la conquête de 5 médailles – 1 d’or et 4 d’argent –, soit le meilleur bilan dans cette compétition lancée en 1997 par l’Association européenne d’athlétisme afin de permettre à ceux qui quittent la catégorie junior d’avoir une étape intermédiaire avant l’Euro senior pour se faire les dents.