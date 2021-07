Anderlecht: des certitudes, un 9 toujours attendu

Samedi, en affrontant Utrecht et l’AZ Alkmaar, Anderlecht a mis un double point final à son stage estival aux Pays-Bas. Deux rencontres qui se sont terminées sur le même score de parité (1-1) comme ce fut déjà le cas pour la joute contre Saint-Trond quinze jours auparavant. Une semaine au cours de laquelle les Anderlechtois ont évidemment énormément travaillé physiquement et tactiquement. Ils ont également appris à mieux se connaître en vivant ensemble 24 heures sur 24 et à intégrer les nouveaux de l’effectif.

Ils ne seront pas les derniers puisque la direction s’active toujours pour trouver encore trois joueurs dont un attaquant de pointe, dossier le plus compliqué et plus important de Peter Verbeke cet été. Et ce, à deux semaines de la reprise du championnat et la réception de l’Union Saint-Gilloise.