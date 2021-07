Novak Djokovic entre dans le club des 3 x 20

Irrésistible, incroyable, insatiable, remarquable, intouchable : Novak Djokovic a remporté cette nouvelle finale à Wimbledon, en maîtrisant ses nerfs (et Berrettini), comme à Paris, le mois dernier, ou à Melbourne, il y a cinq mois ! À 34 ans, le voici pour la toute première fois de sa carrière à égalité avec Federer et Nadal au nombre des Grands Chelems remportés ! Une performance incroyable car au moment où Federer a fêté son 20e sacre à l’Open d’Australie 2018, le Serbe en était à 12 (pour 16 à Nadal). Sur les 12 derniers majeurs disputés, Djokovic en a remporté 8 : le compte est bon, la démonstration magistrale !

1 Irrésistible : encore plus fort à Londres, qu’à Paris ou à Melbourne

Ce moment historique, Novak Djokovic l’avait inévitablement en tête, et ça s’est vu lors d’un début de finale où il a réussi la performance d’être plus nerveux que le « novice » Matteo Berrettini… Ça explique la perte du premier set, alors qu’il menait 5-2 (!) et la difficulté de conclure le deuxième (de 5-1 à 6-4)… Mais à la fin, c’est toujours le Serbe qui gagne : 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 en 3h24. Le nº1 mondial est fait d’un autre acier que les joueurs normalement constitués. Doté à la fois d’une extrême solidité, – mentale, physique et tennistique – et d’une incroyable souplesse, en mobilité et en réactivité. Comme si une armure pouvait avoir la vivacité d’une hirondelle…