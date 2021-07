Cannes: Nanni Moretti au nom du père

Vingt ans après sa Palme d’or pour « La chambre du fils », le cinéaste italien est en compétition avec l’émouvant « The piani » et offre à nouveau un rôle en or à son actrice fétiche, la grande Margherita Buy.

Immeuble dans quartier bourgeois. A chaque étage, un rapport au père. Ecrasant, toxique, obsessionnel, absent, sénile. Amour maladroit, mal placé, déplacé, inexistant, étouffant… Vingt ans après sa Palme d’or pour La chambre du fils, six ans après Mia Madre, Nanni Moretti est en compétition avec un mélo qui interroge le fait d’être parent à travers trois familles, trois trajectoires différentes qui se répondent de loin et finalement s’entrelacent. Il s’est inspiré du livre d’Eshkol Nevo pour poser la question de la culpabilité, de la responsabilité, des motivations émotionnelles, de l’impact sur une vie. Pas de disgressions. Rien pour distraire de l’essentiel de la narration. Retrouvant des thèmes qui lui tiennent à coeur comme la filiation et la famille, Nanni Moretti opte pour un style simple, classique et invite le spectateur à sortir de son confinement personnel et de s’ouvrir au monde. C’est fait avec une maîtrise, une sensibilité et une intelligence remarquables.