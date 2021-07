L’éternel second souffle de Bonucci

Sous des sourcils ténébreux, le regard est sombre et pénétrant. Si persuasif qu’il n’a pas besoin d’ouvrir la bouche pour forcer le respect et créer l’unité, là où son compère de toujours Giorgio Chiellini dégaine les sourires et les grands gestes expressifs. Semblables et pourtant si différents, infatigables maçons qui cimentent les murs dressés devant Donnarumma, les complices de la Juve et de la Squadra ont porté la Nazionale dans un second souffle qui semble éternel.

Dimanche à Wembley, tous deux ont été impliqués dans la phase qui a libéré l’Italie d’une étreinte et d’un stress oppressants. Et Leonardo Bonucci a surgi, plein d’opportunisme dans le petit rectangle adverse, pour replonger les Anglais dans leurs incertitudes.