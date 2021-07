Les tests antigéniques rapides disponibles en pharmacie dès ce lundi

Les pharmacies participantes effectuent le test rapide dans la pharmacie et enregistrent le résultat du test, qui est connu après quinze minutes.

Toute personne qui prévoit de voyager cet été, qui n’a pas encore eu l’occasion d’être complètement vaccinée ou qui n’a pas encore eu l’occasion de réaliser l’un des deux tests PCR gratuits peut réaliser un test antigénique rapide dans les pharmacies qui le pratiquent à partir de ce lundi.

« Si chacune des 1.000 pharmacies participantes passe dix tests par jour, nous augmenterons la capacité totale de tests avec pas moins de 10.000 par jour », a déclaré Koen Straetmans, le président de l’APB (Association pharmaceutique belge). Les pharmaciens décident eux-mêmes s’ils veulent ou non proposer des tests rapides.

Les pharmacies participantes effectuent le test rapide dans la pharmacie et enregistrent le résultat du test, qui est connu après quinze minutes. Le résultat du test est envoyé à l’institut de santé Sciensano et apparaît quelques heures plus tard sur l’application CovidSafeBE. Le test coûte 25 à 30 euros.