Coronavirus: quand seront publiés les prochains chiffres?

Les chiffres des contaminations au coronavirus repartent à la hausse en Belgique et dans plusieurs pays d’Europe, où le variant delta, plus contagieux, devient dominant.

Du reste, comme depuis un peu plus de deux semaines, Sciensano ne publie pas son bulletin quotidien le dimanche et le lundi. « En accord avec les partenaires concernés, les autorités belges ont décidé que, en raison de la pression moins grande de la pandémie, la fréquence du rapportage pouvait être adaptée. A partir de ce samedi 26 juin 2021, l’enregistrement des chiffres des hôpitaux le week-end peut être reporté au lundi. De ce fait, les chiffres covid-19 ne seront plus mis à jour les dimanches et lundis », avait communiqué l’institut scientifique de santé publique.

Les prochains chiffres seront donc publiés ce mardi matin.