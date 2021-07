Olivia et Arthur sont les prénoms les plus populaires en Belgique en 2020

Pour la deuxième année consécutive, le prénom de fille le plus populaire des nouveau-nés en Belgique en 2020 est Olivia. Du côté des garçons, Arthur est le prénom le plus fréquent pour la troisième année de suite, indique l’office de statistiques belge (Statbel).

Selon les chiffres, « 548 bébés ont été appelés Olivia, soit 103 de moins que l’année précédente et à peine 19 de plus que les 529 bébés qui ont reçu Emma comme prénom. Jusqu’en 2019, le prénom Emma est resté au sommet du classement pendant 16 ans. Emma était le prénom le plus populaire chez les filles depuis 2003 et pourrait bien le redevenir si la tendance se confirme. Mila complète le podium pour la deuxième année de suite, indique le communiqué ». Du côté des garçons, le communiqué montre que « 587 enfants ont reçu le prénom Arthur. Il est à la mode depuis quelques années ».