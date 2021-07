La princesse Delphine assistera au défilé de la fête nationale pour la première fois

La princesse Delphine va assister au défilé de la fête nationale à Bruxelles pour la première fois, a signalé le palais ce lundi.

La princesse Delphine et son compagnon seront dans la tribune royale le 21 juillet, tout comme le roi Philippe et la reine Mathilde, la princesse Astrid et les princes Lorenz et Laurent.