Standard: Konstantinos Laifis capitaine des Rouches cette saison

C’est Konstantinos Laifis qui portera cette saison le brassard de capitaine. « Quand un joueur évolue au Standard depuis plus de cinq ans, cela veut dire qu’il a été à la hauteur et qu’il sait ce que le club représente », explique Mbaye Leye. Arnaud Bodart sera vice-capitaine.

Par ailleurs, le dernier match amical du Standard se disputera samedi à Sclessin et sera (partiellement) accessible au public. Le coup d’envoi a été avancé d’une heure et sera donné à 17 heures. La raison : les matchs amicaux qui se déroulent le jour de la rencontre de Supercoupe entre le FC Bruges et Genk (20h45) doivent être terminés un certain temps avant le début de la retransmission de ce match.