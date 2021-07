Julien Compère désigné administrateur délégué du groupe Herstal

Cette nomination intervient au terme d'un large processus de recrutement lancé en décembre dernier après le souhait exprimé par Philippe Claessens de ne pas briguer de troisième mandat, souligne le Groupe Herstal, actif à la fois dans la défense et la sécurité (FN Herstal) et dans la chasse et le tir sportif (Browning, Winchester Firearms).

Depuis huit ans à la tête du CHU de Liège, le plus grand employeur en Province de Liège avec plus de 6.000 collaborateurs, Julien Compère a largement démontré sa capacité à diriger un grand groupe et des projets de transformation d'envergure, ajoute le groupe dans un communiqué.

Détenteur d'un Master en Droit et d'un Master of Law de l'Université de Londres, le Liégeois de 44 ans a débuté sa carrière dans le domaine du droit de la concurrence avant de devenir successivement conseiller puis chef de cabinet du ministre wallon de l'Economie, Jean-Claude Marcourt.