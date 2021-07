Moins d’obstacles dans les cours d’eau, c’est plus de vie

Renaturaliser les cours d’eau ne passe pas seulement par leur rémandration. Plus lourde, celle-ci nécessite de maîtriser le foncier et doit parfois s’accompagner de fastidieux et coûteux achats de terres. C’est la directive européenne qui le dit : le très bon état écologique d’un cours d’eau ne peut être atteint que si « la continuité de la rivière n’est pas perturbée par des activités [d’origine humaine] et qu’elle permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments ».