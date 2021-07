Vers une croissance de 6,5% du secteur du divertissement et des médias en Belgique (PwC)

Après la crise sanitaire, le secteur du divertissement et des médias en Belgique a retrouvé son élan et s'oriente vers une croissance de 6,5% en 2021, indique lundi le bureau de consultance PwC dans son rapport "Global Entertainment Media Outlook 2021-2025".

Cette perspective réjouissante fait suite à une diminution du chiffre d'affaires du secteur belge de 7,8% en 2020, soit la plus forte baisse de l'histoire du rapport, qui en est à sa 22e édition. Au niveau mondial, la baisse de chiffre d'affaires est de 3,8%, "la plus forte en glissement annuel des 22 années du rapport sur les perspectives du secteur", commente PwC.

Le secteur du divertissement et des médias pèse 10,04 milliards d'euros en Belgique et devrait encore croître en 2022, de 7,2%, selon cette analyse prédictive annuelle. Il s'agit d'une tendance mondiale : le rapport prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5% du chiffre d'affaires du secteur de 2021 à 2025. Les recettes du secteur devraient atteindre 2,3 trillions d'euros en 2025 et 12,74 milliards en Belgique.