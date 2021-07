Voyages à l’étranger: voici ce qu’il faut savoir avant votre départ (carte interactive)

Afin de partir l’esprit tranquille et d’éviter les mauvaises surprises, mieux vaut prendre le temps de s’informer sur les conditions d’entrée et les mesures en vigueur dans le pays dans lequel on se rend. Notre carte interactive permet d’avoir une vue globale sur les conditions d’entrée dans les différents pays européens.

Un test PCR négatif de moins de 72 h (ou parfois 48 h) est le plus souvent de mise pour entrer dans un pays européen. Pour les voyages vers la France, une attestation de déplacement doit également être remplie.

Le site des affaires étrangères reprend également toutes les informations nécessaires pour voyager, pays par pays.