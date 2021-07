Jazz: la vague chaleureuse d’Esinam au Brosella

Wow ! Quel concert ! Esinam, la Belgo-Ghanéenne de Bruxelles (entretien dans le Mad du 7 juillet) qui nous avait habitués à la voir seule sur scène jusqu’ici, avait réservé la primeur de son nouveau quartet au Brosella. Dans ce magnifique décor du Théâtre de Verdure, au pied de l’Atomium à Bruxelles, ceint de majestueux arbres, sa musique a déferlé sur le public comme une vague chaleureuse, avec son écume soul, sa déferlante jazz, son ressac africain, ses rouleaux rock et sa crête électro. Un concert impressionnant et fantastique, puissant et sophistiqué à la fois, qui a montré toute la versatilité mélodique et harmonique d’Esinam ainsi que son dynamisme et son enthousiasme permanents.