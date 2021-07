L’une des 5 médailles belges de Sydney

La médaille de bronze en double dames de tennis remportée par Dominique Monami et Els Callens est l’une des cinq ramenées de Sydney par le Team Belgium de l’époque (qui s’appelait encore le Belgian Olympic Team). Les quatre autres ont été remportées par Filip Meirhaeghe (argent, VTT), Etienne De Wilde et Matthew Gilmore (argent, cyclisme sur piste), Ann Simons (bronze, judo) et Gella Vandecaveye (bronze, judo).