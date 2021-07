«Ars in cathedrali»: l’orgue règne sur Saints-Michel-et-Gudule

la cathédrale bruxelloise accueillera un concert, dans le cadre du festival « Ars in cathedrali ».

C’est devenu une constance de l’été musical bruxellois : Xavier Deprez et Bart Jacobs, les deux titulaires de l’orgue Grenzing de la cathédrale bruxelloise Saints-Michel-et-Gudule, concoctent un festival qui, tous les mardis à 20 heures, cultive les ressources de l’instrument dans toute sa variété. On dénomme souvent l’orgue « l’instrument roi », le seul à pouvoir rivaliser avec l’orchestre. Et c’est justement cette composante qui est à l’honneur en 2021 où l’orgue rivalise avec l’orchestre au travers des transcriptions de pièces écrites pour celui-ci ou en dialoguant avec lui dans des concertos.

1