Cannes: rencontre avec le talentueux Mr Matt Damon

A cause du covid, on était en manque d’Américains au Festival. Puis Matt Damon est arrivé, a fait craquer les fans et a rencontré le public.

Enfin un Américain sur la Croisette ! Emu d’être là malgré toutes les difficultés encore existantes à cause du covid, trop heureux de se retrouver dans une salle avec mille personnes célébrant le cinéma. Même si Jodie Foster et Adam Driver étaient présents à l’ouverture du Festival et que la rumeur rapporte que Steven Spielberg a mouillé son yacht de 86 mètres de long et quelque 20 millions de dollars dans la baie de Cannes, on était en manque d’Américains. Du coup, Matt Damon fait figure de héros. C’est d’ailleurs le rôle principal que lui donne le cinéma depuis plus de vingt ans. Venu présenter le thriller Stillwater, de Tom McCarthy, histoire d’un père qui quitte l’Oklahoma pour retrouver sa fille incarcérée à Marseille pour un meurtre qu’elle n’a peut-être pas commis, il a aussi donné une masterclass très attendue devant un parterre entièrement sous le charme.