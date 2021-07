Frans Timmermans: «Nous avons besoin d’un nouveau contrat social»

Pour ne pas être un échec, le Pacte vert européen devra aussi être « social ». Il sera essentiel de donner aux industries la possibilité de s’adapter « étape par étape » et de soutenir les familles dans le cadre de ce changement. À cette fin, l’Europe va créer un nouveau fonds « ad hoc », le Fonds social d’action climatique. Car c’est celui qui pollue le plus qui paiera le plus : des entreprises aux voitures, des avions au chauffage. L’avenir est électrique. Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne responsable du Pacte vert pour l’Europe, définit comme « une révolution » le paquet vert que le gouvernement européen présentera mercredi prochain. Un dispositif qu’à Bruxelles, on appelle le « paquet des paquets ». Et qui changera à jamais les habitudes de tout un chacun. Avec l’objectif de réduire la pollution de 55 % d’ici 2030.