Un PS dispersé «façon puzzle» à Verviers

Analyse

La ville de Verviers est sortie d’un an de crise politique le vendredi 9 juillet qui a vu se réunir un conseil communal extraordinaire. Les partenaires de la nouvelle majorité, obtenue de haute lutte après des mois de conflits, de déchirements et de négociations ardues, ont approuvé la motion de méfiance contre l’équipe sortante et un nouveau pacte qui devrait les tenir unis jusqu’aux élections de 2024.

Comme la précédente, cette majorité est menée par Muriel Targnion, qui reste donc bourgmestre. Exclue du PS pour avoir semé le trouble dans ses rangs et dans sa ville, elle conduit désormais le groupe de ceux qui lui sont restés fidèles, « les Indignés », trois élus. La bourgmestre a annoncé qu’elle ne se représenterait pas en 2024.