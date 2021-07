Tout savoir sur la deuxième édition numérique de Tomorrowland, «Around The World»

Tomorrowland ne pourra pas avoir lieu physiquement cette année, mais une deuxième édition de la version virtuelle du festival dénommée «Around The World» se tiendra le week-end du 16 et 17 juillet. Les visiteurs de l’île numérique 3D en forme de papillon auront accès à six scènes proposant à peu près tous les genres de musique électronique et des artistes célèbres comme Armin van Buuren, Fedde Le Grand, Afrojack, Robin Schulz et Kölsch. Les horaires d’ouverture ont été adaptés aux différents fuseaux horaires.

L’année dernière, quelque 140.000 billets s’étaient écoulés pour la première édition de Tomorrowland Around the world. Il est possible d’assister au festival virtuel en utilisant simplement un PC, un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette, sans qu’il soit nécessaire de porter des lunettes 3D ou de réalité virtuelle (VR). Tomorrowland promet une fois de plus des visuels innovants, notamment pour ses célèbres feux d’artifice et shows laser qui caractérisent le festival physique.