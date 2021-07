Dominique Monami

Née à Verviers le 31 mai 1973, Dominique Monami a joué sur le circuit WTA de 1989 à 2000. Durant cette période, elle a remporté quatre tournois en simple et quatre en double et a atteint la place de nº 9 mondiale en 1998, devenant la première joueuse belge à intégrer le top 10. Elle a été élue Sportive belge de l’année en 1998. Aujourd’hui, elle est conférencière et anime des workshops pour diverses entreprises. Elle travaille aussi pour Sport Vlaanderen, où elle accompagne les sportifs de haut niveau en reconversion. Elle est administratrice du COIB et de la Ligue handisport francophone.