Zinho Vanheusden, ancien défenseur du Standard, prêté une saison au Genoa par l’Inter Milan

On savait depuis la fin de la semaine dernière que malgré la préférence exprimée à maintes reprises par lui-même et son entourage familial, Zinho Vanheusden ne reviendrait pas au Standard, qui espérait pouvoir conclure avec l’Inter Milan une nouvelle mise à disposition du joueur. C’était sans compter sur la volonté du club lombard, qui après avoir fait parapher au jeune défenseur limbourgeois un nouveau contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2026, a estimé qu’il était préférable qu’il poursuive sa carrière et son écolage dans le Calcio, dans un championnat bien plus compétitif que la Jupiler Pro League.