Les nouvelles ne sont pas bonnes pour David Goffin: participera-t-il aux JO?

Blessé à la cheville le 14 juin dernier, lors d’une chute malencontreuse sur le gazon de Halle, le nº1 belge est face à un contre-la-montre très serré et, selon nos informations, le timing de revalidation, et de préparation, risque vraiment d’être trop juste pour une telle épreuve, avec un voyage et un décalage horaire à digérer, en plus. Tokyo rappelle pourtant d’excellents souvenirs au Liégeois puisqu’il y avait atteint la finale en 2016 et avait même remporté le titre ATP-500 en 2017 ! Le Belge est d’ailleurs assez populaire en Asie, aussi parce qu’il est sponsorisé par l’équipementier japonais Asics… On en saura plus ce mardi.

20e : plus mauvais classement depuis 2 ans