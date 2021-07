Le rapport sur un éventuel lien entre Ihsane Haouach et les Frères musulmans a un statut « classifié » à la Sûreté de l’État. - Dominique Duchesnes.

Le rapport sur un éventuel lien entre Ihsane Haouach et les Frères musulmans a un statut « classifié » à la Sûreté de l’État, et c’est la raison invoquée ce lundi par le Premier ministre Alexander De Croo et la secrétaire d’État à l’Egalite des chances, Sarah Schlitz (Ecolo), pour ne pas l’aborder en commission de la Santé de la Chambre.